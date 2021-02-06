شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: الموافقة لـ18 محلًا بالمشاركة بـ«الأوكازيون الشتوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية استعدت لبدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) للعام الجاري 2021، والانتهاء من كافة الإجراءات الادارية والرقابية والتنظيمية للأوكازيون.

وأوضح «سعدالله»، لـ«المصري اليوم»، أن 18 محلًا حصلت على موافقات من المديرية للمشاركة في الأكازيون، مشيرًا إلى أن التخفيضات تتراوح من 5 إلى 50%، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات وإدارة الرقابة التجارية، بشن حملات صباحية ومسائية على المحال المشاركة ومتابعة غير المشاركة للتأكد من عدم تنظيم أوكازيونات وهمية ومنع الغش والتدليس وحماية المواطنين.

وأشار إلى أنه عقد اجتماعًا مع أحمد عبدالحميد مدير الرقابة التجارية، لتشديد الرقابة التجارية على المحلات التجارية أثناء فترة الأوكازيون، والذى يستمر لمدة شهر كامل على أن يكون لكل محل أسبوعان، وفقا لقرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد وكيل الوزارة، حرصه على تطبيق القرار الوزارى، حيث يتم إلزام المحلات المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة التجارة الداخلية، كما يلزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بالثمن الفعلي للسلع قبل التخفيضات.

ولفت إلى أن المديرية تمارس دورها بالرقابة على المتاجر التي حصلت على تصريح من المديرية بالدخول في الاوكازيون للتأكد من التزامها بالنسبة المقررة فيما يتعلق بتخفيض الأسعار من عدمه خاصة أن المتجر من حقه تحديد نسبة التخفيض لكن عليه الالتزام بتحقيقها وهو ما يتم متابعته من قبل ادارة التجارة الداخلية في المديرية .

وأشار إلى تنفيذ توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، بشن حملات مكثفة من إدارة التجارة الداخلية على المتاجر لمنع التلاعب في أسعار السلع المعلن عنها في الأوكازيون، والتأكد من تصريح التجارة الداخلية للمنشآت المشاركة ومتابعة الأسعار المعلنة لضمان أن تكون تخفيضات حقيقية يستفيد منها المواطنين بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيعًا للمنتجات المصرية.