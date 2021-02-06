شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكشف أسباب زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي بلغت 52% وذلك وفقا لتخطيط الاحتياجات مصر من اللحوم بداية من عام 2020 موزعة ما بين الإنتاج المحلي والمستورد موضحا أن هذه النسبة ارتفعت في نهاية العام لتصل إلى 57% ،

وقال «القصير»ـ في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه بفضل المشروعات التي تمت في مجال تنمية الإنتاج الحيواني والمشروع القومي للبتلو والتحسين الوراثي مشيرا إلى إنخفاض حجم الاستيراد وارتفاع الإنتاج المحلي من اللحوم مما أدي إلى زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي لتصل إلى 57% موضحا أن إجمالي ما تم استيراده خلال عام 2020 بلغ 206 ألف رأس ماشية بعد أن كان مخططا استيراد 520 ألف رأس.

وأضاف وزير الزراعة إنه تم إطلاق قوافل بيطرية للرعاية الصحية للحيوانات. وأيضاً قوافل بيطرية للكشف التناسلي على الرؤوس. وقد بلغ عددها حوالي 480 قافلة في 22 محافظة وذلك خلال عام 2020، مشيرا إلى التوسع في توفير اللقاحات البيطرية المنتجة محلياً من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة .

وأوضح «القصير»، إنه تم زيادة عدد الجرعات من 15 مليون جرعة إلى 40 مليون جرعة سنوياً للحيوانات بنسبة تغطية تصل إلى حوالى 80% للأمراض السيادية مثل مرض الحمى القلاعية والجلد العقدى وحمى الوادى المتصدع وغيرها.

ولفت وزير الزراعة إلى تنفيذ برنامج التحسين الوراثي وتوفير السلالات المحسنة وراثياً ومتطلباتها‏ لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان موضحا أن ذلك تم من خلال إستيراد رؤوس إناث من السلالات المستوردة عالية الإنتاجية وثنائية الغرض،

وأضاف «القصير»، إنه تم استيراد حوالى 11 ألف رأس خلال هذا العام. ونأمل التوسع في ذلك بهدف تحسين السلالات مما سوف يؤدي إلى زيادة الانتاجية من اللحوم والألبان وفي ذات الوقت تقلل الاحتياجات من الأعلاف.

وأوضح الوزير إنه تم تطوير عدد 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي في مناطق العامرية بمحافظة الإسكندرية وسخا بمحافظة كفر الشيخ والعباسية بالقاهرة وبني سويف وتدعيمها باحتياجاتها من الطلائق المحسنة وراثياً والنيتروجين جرعات التلقيح الإصطناعي، حيث تم تزويدها بعدد 78طلوقة من سلالات إنتاج اللبن واللحم عالية الإنتاجية ثنائية الغرض.

وأشار «القصير»، إلى إنه تم أيضاً البدء في إنشاء نقاط تلقيح إصطناعي في الوحدات البيطرية لتوفير الاحتياجات في كل القرى حيث تم توريد المستلزمات والمعدات اللازمة للتلقيح الإصطناعي وتوزيعها على عدد 600 وحدة بيطرية وجاري استكمال باقي الوحدات. كما تم التعاقد مع شركة النصر على توريد وتركيب تنكات نيتروجين سائل في بعض الوحدات تدعيماً للمنظومة.

وأكد وزير الزراعة إنه تم تنفيذ التلقيح الاصطناعي لما يقرب من مليون رأس من إناث البقر والجاموس وهو ما سوف يساعد على تحسين مستوى المربي الصغير موضحا إنه تم تنفيذ 13 دورة تدريبية لتدريب الملقحين البيطريين شملت 359 طبيب وملقح في 11 محافظة لنشر هذه الثقافة بين صغار المربين في الريف والقرى.