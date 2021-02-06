شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تبدأ صرف الزيادات المالية للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت المديريات التعليمية فى صرف الزيادات المالية للمعلمين، حيث خاطبت المديريات مسئولى الشئون المالية لسرعة صرف الزيادات بداية من يناير الماضى.
وشددت الوزارة، في خطابها، على المديريات التعليمية التنبيه على مديرى الشئون المالية بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ اللازم نحو صرف حافز الأداء الشهرى للمستحقين اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.
وأكدت الوزارة على صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية للمستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة.
كما وجهت الوزارة بصرف بدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 للسادة المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.