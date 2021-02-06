شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار أعمال الحملة القومية لزيادة إنتاج الفول والعدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان الفنية من معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أعمال نشاط الحملة القومية للنهوض بمحصولي الفول البلدى والعدس والممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد سليمان محمد رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء الدين محمود خليل الجلفي مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور علاء محمد عزمى رزق -رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية والباحث الرئيسى للحملة.

وأوضح التقرير الذى حصل ”الخليج 365”، عليه أن الفول البلدي والعدس من المحاصيل البقولية الغذائية الاستراتيجية الهامة لدي المصريين نظرا لاحتواء بذورهما علي مصدر للبروتين الهام والرخيص لذا وجب الاهتمام بهما، وذلك من خلال حملة قومية تهدف لزيادة الإنتاج لتوعية المزارعين بأهمية زراعتهما، كذلك كان من ضمن الاهداف هو ايجاد مساحات غير تقليدية تضاف لمساحات الفول المنفردة وذلك من خلال توعية المزارعين بزراعته محملا علي بنجر السكر والقصب الغرس الخريفي او بين أشجار الفاكهة حديثة العمر.

كذلك كان من ضمن اهداف الحملة توعية المزارعين وتعريفهم بمجموعة الاصناف الرائعة والمتميزة التي يمتلكها قسم بحوث المحاصيل البقولية والتي تختلف في مميزاتها من حيث التبكير ومحصولها العالي ومقاومتها للامراض الورقية او تحملها للهالوك، وذلك بتعريف المزارعين بالسياسة الصنفية لقسم البقول.

وأشار التقرير، إلى أن الحملة القومية منفذة في عدة محافظات بالنسبة للفول البلدي(نوباريه-البحيرة-المنوفية- الغربية-الاسماعيلية بورسعيد شمال سيناء دمياط القليوبية الجيزة الفيوم قنا الاقصر اسوان الوادي الجديد) وبالنسبة للعدس في محافظات الشرقية واسيوط ، بالنسبة لحقول الفول البلدي في كل محافظة هناك حقول منفردة وحقول تحميل سواء محمله علي بنجر السكر او محاصيل خضر في الوجه البحري وعلي قصب غرس خريفي في الوجه القبلي... هذا بالإضافة الي زراعة الفول بين اشجار الفاكهة حديثة العمر في النوبارية والاسماعلية.

وتهدف هذة الحملة والممولة من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الي توعية المزارعين بجميع التوصيات الفنية والتكنولوجية الخاصة بالفول البلدي والعدس وذلك من خلال الدورات التدريبية التنشيطية وايام الحقل والمدارس الحقلية التي تعقد بأستمرار خلال الموسم.