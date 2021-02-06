شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة توزع 145 بطانية وتقدم مساعدات لأهالي عشش السودان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وزع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة بمشاركة عدد من طلاب للجامعة، عددا من البطاطين والمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة عشش السودان بمحافظة الجيزة، لمواجهة موجة البرد الشديدة خلال فصل الشتاء.
من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى بيان صادر عن الجامعة، إن الجامعة تسعى لتقديم العديد من الخدمات لأهالي عشش السودان، منها المساعدات الإنسانية، والخدمات الصحية والمجتمعية والتوعوية للتخفيف من وطأة جائحة كورونا في إطار دور الجامعة الاجتماعي والوطني والتنموي، وبالمشاركة مع عدد من كليات جامعة القاهرة والحرص على الاستفادة من الكفاءات العلمية بالجامعة في مختلف المجالات والتخصصات.