شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة توزع 145 بطانية وتقدم مساعدات لأهالي عشش السودان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة بمشاركة عدد من طلاب للجامعة، عددا من البطاطين والمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة عشش السودان بمحافظة الجيزة، لمواجهة موجة البرد الشديدة خلال فصل الشتاء.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توزيع 145 بطانية على أهالي عشش السودان، وتقديم مساعدات غذائية، في إطار القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها جامعة القاهرة بداية شهر أكتوبر الماضي 2020 لمنطقة عشش السودان، وتستمر في أعمالها على مدار عام جامعي في إطار مشروع تطوير متكامل لدعم المنطقة وتقديم خدمات طبية للأسر في جميع التخصصات والتوعية الصحية، ومحو الأمية، والدعم النفسي، ومكافحة الإدمان، وتعليم الحرف والصناعات الصغيرة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى بيان صادر عن الجامعة، إن الجامعة تسعى لتقديم العديد من الخدمات لأهالي عشش السودان، منها المساعدات الإنسانية، والخدمات الصحية والمجتمعية والتوعوية للتخفيف من وطأة جائحة كورونا في إطار دور الجامعة الاجتماعي والوطني والتنموي، وبالمشاركة مع عدد من كليات جامعة القاهرة والحرص على الاستفادة من الكفاءات العلمية بالجامعة في مختلف المجالات والتخصصات.