شكرا لقرائتكم خبر عن القبس: ضبط مصرية تتزعم شبكة لتعيين الحُجَّاب فى المحاكم بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بتشكيل عصابي تتزعمه مقيمة مصرية ومندوبان «لبناني ومصري»، متهمون بإدارة شبكة لتعيين الحجاب في المحاكم المختلفة من أبناء الجالية المصرية، مقابل 7 دنانير عن كل يوم عمل، بحسب "القبس".

جرى ضبط المتهمين الثلاثة، وإحالتهم إلى مكتب التحقيق في المباحث الجنائية، وتوثيق اعترافاتهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، وقال مصدر أمني لـ«القبس»، إن معلومات سرية وصلت لرجال المباحث عن نشاط مقيمة مصرية تعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة العدل في عرض وظيفة حاجب محكمة على الراغبين في العمل، وذلك بطريقة مخالفة للقانون، مشيراً إلى أن رجال المباحث أعدوا كميناً للمتهمة قبل يومين بناءً على العرض المقدم منها للراغبين في العمل.

وتابع المصدر بالقول: «تحدث مصدر المباحث هاتفياً مع أفراد التشكيل العصابي على أنه شخص يبحث عن وظيفة حاجب محكمة وفق العرض المقدم منهم، وبالفعل تم الاتفاق مع مندوب يرد على الهاتف المخصص للنشاط الإجرامي». وأضاف المصدر، أن أفراد التشكيل العصابي اتفقوا مع مصدر المباحث على التعيين بوظيفة حاجب محكمة في محكمة، مقابل 7 دنانير عن كل يوم عمل، لافتاً إلى أنه تم الترتيب مع رجال المباحث، وأثناء التحاور بين مصدر المباحث والعصابة تم ضبط المندوب نفسه، الذي اعترف بدوره على زعيمة العصابة والمندوب الآخر، وتم ضبطهم وإحالتهم إلى جهة التحقيق.