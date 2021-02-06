شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن تصنيع نماذج من جهاز قياس رطوبة التربة وتوزيعها على المزارعين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن تصنيع عينات تجريبية من جهاز قياس درجة رطوبة التربة وتوزيعها علي عدد من المزارعين لاستخدامه كتجربة ريادية فى بعض الأراضى التى تم التحول فيها إلى نُظم الرى الحديث .

وأوضحت الوزارة، أن هذه التجربة لاقت نجاحاً وقبولاً لدى المزارعين، الأمر الذى دفع الوزارة نحو بدء الإجراءات اللازمة لتصنيع هذا الجهاز بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.

يشار إلى أن مهندسى وزارة الموارد المائية والرى قد تمكنوا سابقاً من تطوير جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية ، بحيث يساهم فى تحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه، بما يساهم فى تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه.

يأتى تصنيع هذا الجهاز فى إطار منظومة أشمل تتضمن تشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث والتى تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

جدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والرى وضعت خطة للبدء في برنامج تدريبي للمزارعين علي اساليب استخدام جهاز قياس الرطوبة ودورها في توفير مياه الرى، والتوعية بأهمية استخدام طرق الري الحديث من خلال تنظيم عدد من مدارس المزارعين بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في خمس محافظات، حيث من المستهدف تدريب 1000 مزارع خلال ستة أشهر.

جهاز قياس درجة رطوبة التربة نموذج لجهاز قياس رطوبة التربة

قياس درجة رطوبة التربة