شكرا لقرائتكم خبر عن الانتماء واجب ديني وضرورة وطنية بـ«ثقافة الجيزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث ناقش بيت ثقافة البراجيل كتاب بعنوان «الانتماء واجب ديني وضرورة وطنية»، تناول تعريف الانتماء وهو الانتساب للوطن والاتصال بالأمة، وأوضح أن حب الوطن فريضة والانتماء إليه شرف، أن الانتماء الحق للوطن يقتضي الحرص عليه ودفع الضرر عنه وصدق العهد معه، فضلا عن أنه بارتقاء العلم وتقدم العمل يعود إلى الوطن مجده وحضارته، كما ناقشت مكتبة القطوري كتابين الاول بعنوان «إدارة التنمية» تأليف جورج جانيت، وتناولت الكاتبة عدة محاور منها معنى إدارة التنمية، دور الزراعة في التنمية، دور السكان في معادلة التنمية، وأهمية التعليم للتنمية إدارة قطاع الأعمال العام، بينما كان عنوان الاخر «كلمة حق» تأليف محمد حسن، الذي يؤكد على أهمية وقيمة أعطاء الحق لصاحبه.

نفذ بيت ثقافة صفط اللبن ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين بعنوان «لا للتطرف والعنف» باستخدام الألوان المختلفة، بينما ناقش بيت ثقافة طموه قصة بعنوان «الديك الذهبي» تأليف الكسندر بوشكين، بجانب ذلك ناقشت مكتبة دور التربية كتاب بعنوان «احب مساعدة الآخرين»، الذي تناول التأكيد على أهمية مساعدة الآخرين وخصوصاً الأم والأخوات وحث الأطفال على المساعدة، كما قامت مكتبة الاقواز بمناقشة كتاب بعنوان «هوية الثقافة العربية» للكاتب أحمد ابو زيد.