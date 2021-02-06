شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مطار مرسى علم يستقبل 7 رحلات طيران سياحية قادمة من أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسى علم، جنوب البحر الاحمر اليوم السبت ٧ رحلات طيران تقل سائحين من جنسيات بولندا وأوكرانيا والتشكيك، عل، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وذلك ضمن اعلي معدلات الوصول للمطار منذ جائحة كورونا.

واستعدت سلطات مطار مرسى علم الدولي لاستقبال الرحلات، حيث تم تخصيص فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتجهيز صالة مخصصة لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية وعمل مسحات pcr للسائحين، الذين لا يحملون شهادة سلبي كورونا تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة حيث يتحمل السائح تكاليف التحليل والفحص .