شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة «المحافظين» بالغربية تطالب بإعادة صيانة وتشغيل المراحيض العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب صبري جاد أمين حزب «المحافظين» بالغربية، بإعادة صيانة وتشغيل المراحيض العمومية حيث يوجد ٤ أماكن للمرحاض العموم بزفتى باثناء جميعهم مغلقين مما يسبب المعاناة للمواطنين.

وتابع جاد :«جميع المراحيض متهالكة وغير مستغلة وتحولت إلى خرابة، رغم أن الاهتمام بالمراحيض العامة ليس ترفا إنما هو حق إنسانى وضرورى، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا».

وناشد خلال خلال مقابلته مع المهندس محمد سراج رئيس رئيس مجلس مدينة زفتى، بضرورة الإسراع في تشغيل المراحيض العمومية، بجانب حل مشكلة تلوث مياه الشرب حيث أنها غير صالحة في بعض الأماكن بمركز زفتي .

