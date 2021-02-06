شكرا لقرائتكم خبر عن «مساحات إبداعية عند شباب شعراء».. أمسية أدبية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة المنيا أمسية بعنوان «مساحات إبداعية عند شباب شعراء المنيا» تحدث فيها الشاعر مختار عبدالفتاح رئيس نادى الأدب عن التجربة الإبداعية عند الشعراء إبراهيم ضاحى، أيمن عبدالباسط، محمود درويش والشريف طنطاوى، ومختار أيمن وعلى محيى والذين، حيث تنوعت كتاباتهم بين التعبير بالصورة وإستخدام اللغة الشفيفة وبين التعبير بلغة المجاز واستخدام الصور المركبة.

وقد شارك في الحوار نخبة من الشعراء والمبدعين وهم كرم فؤاد، والأديب سعيد عوض سكرتير عام النادى، نبيل رضا، محمد راغب عبدالصبور، باهر زاهر، كذلك عقد نادى أدب بيت ثقافة ديرمواس ندوة بعنوان «الأدب المدرسى والأدب الحقيقى» حاضرها نخبة من الشعراء أسامة أبوالنجا، حسن فرغلى، على عبدالرشيد وتحدثوا عن طريقة تدريس الأدب في المدارس بطرق تقليدية تضيع مفهوم الأدب نفسه، وإختلاف المدارس الأدبية في الغرب عن ما في الشرق، وانعكاس الفكر الإنساني الكلاسيكي والرومانسية والواقعي وأثره في كتابات المبدعين العرب، والملتقى العربى وصناعه الذائفة التقليدية، والابداع وروح الخروج على المالوف من الفنون.

عقدت مكتبة إبوان الثقافية محاضرة عن «الإنترنت وكيفية التعامل معه في التعليم وما هي أهم استخدماته وفوائده وما هي إيجابياته في التعليم»، قدمها جمال أحمد جمال، بينما أقام قصر ثقافة المنيا ورشة تدريبية لتعليم الكروشية بنادى المرأة، كما نفذ نظم بيت ثقافة ديرمواس ورشة فنية تشكيل بالفوم الملون تدريب الفنانة ورده عبدالعليم، بجانب ذلك ناقشت مكتبة الروضة الشباب والعمال كتاب بعنوان «محاربة الأمراض المعدية» ناقشه محمود محى الدين أمين، يتناول الكتاب الأمراض المعدية وكيف تنتقل، وماهى مسببات الأمراض وكيفية علاجها.