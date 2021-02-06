شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة ملوى للفنون الشعبية تعرض فن التحطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم قصر ثقافة ملوى عرض فنى لفرقة ملوى للفنون الشعبية، تضمن تبلوهات من التراث منها التحطيب، السحجة، والقصب، ورقصة يا بنت يا ملاية، والتنورة والفرح الملوانى، الفرقة من تدريب محمد شحاته تصميم وإخراج أسامة عبدالله الملوانى، بينما قدم بيت ثقافة سمالوط عرض لفيلم سينما الأطفال بعنوان «دكان عم أفندى» تأليف وإخراج حسن نور.

كما قام قصر ثقافة مغاغة بعرض فيلم سينما بعنوان «كنت أعرفه» من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وأعد بيت ثقافة العدوة ورشة فنية لوحات فنية بألوان الزيت والتعبير بالرسم والتلوين عن المناظر الطبيعية المحيطة بنا مع هبه عبدالفتاح، بينما عقد بيت ثقافة صندفا محاضرة بعنوان «الفنون والبناء الوجداني للإنسان» حاضرها حسن الجلاد