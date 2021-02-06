شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فنية وأفلام سينما للأطفال بثقافة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الفعاليات الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم قصر ثقافة المنيا عرض فنى لفرقة فنون شعبية «طفل» تدريب الفنان صابر سيد صابر، إلى جانب عرض فنى لفرقة المنيا للفنون الشعبية تضمن تبلوهات من التراث منها التنورة والتحطيب تدريب الفنان سيد تونى، بالإضافة إلى عرض كورال أطفال وكوكتيل من الأغانى الوطنية، كما يواصل القصر ورشة عمل نموذج لظاهرة الإحتباس الحرارى وكيفية تشغيل الغازات الدفيئة بنادى العلوم.