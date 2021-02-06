شكرا لقرائتكم خبر عن «أدب أبو تيج» بأسيوط يستعرض مواهب الأدباء الشبان في ندوته الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث التقى مجموعة من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط في اللقاء الأسبوعي لأعضاء نادى أدب قصر ثقافة أبوتيج برئاسة الشاعر محمد دسوقي قبيصي وبمشاركة متميزة لنخبة من كبار الشعراء وعلى رأسهم الشاعر محمد المجريسى عميد شعراء صعيد مصر والشاعر محمد على الأسيوطى ومجموعة من المواهب الأدبية الشابة.

وتم مناقشة أعمال الأعضاء وإلقاء الضوء على بعض القصائد للمواهب، بينما قدمت فرقة الموسيقى العربية عرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط بقيادة المايسترو حسام حسني، تضمن العديد من الأغاني منها «أم البطل، حلوة يا بلدي» وبعض أغاني الطرب الأصيل التي نالت إعجاب الجمهور.