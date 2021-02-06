شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محافظ شمال سيناء يتابع عمليات تصريف مياه الأمطار من شوارع المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عمليات شفط وتصريف مياه الأمطاربعدد من شوارع وميادين المحافظة.

وأكد المحافظ، علي أن مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وشفط وتصريف المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة علي مستوي المحافظة، عن طريق سيارات شفط المياه.

وأشاد المحافظ بالطواقم الفنية والعاملين الذين يقومون بعمليات تصريف المياه من الشوارع تحت الظروف الجويه الصعبة، لتسيير حركة المرور والسيارات بالشوارع.

ووجه المحافظ الشكر الي جميع الجهات المتعاونه مثل قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرور والحماية المدنيه والعاملين بغرف العمليات علي الجهود المبذوله خلال فترات تساقط الأمطار.

واعلن المحافظ عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.. مؤكدا علي استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

تصريف مياه الأمطار

تصريف مياه الأمطار

تصريف مياه الأمطار

تصريف مياه الأمطار

تصريف مياه الأمطار

تصريف مياه الأمطار