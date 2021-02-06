شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 40 شابا يشاركون في تنظيف مقابر قرية شباس الملح بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك أكثر من 40 شاب من شباب قرية شباس الملح بمركز دسوق في حمله ايدتنظيف شوارع مقابر القريه وزرع شوارعها بالأشجار، ووضع طبقة سن وفردها بالشوارع تمهيدا لرصفها، إضافة إلى تطهير المقابر من أعمال السحر التي كان يضعها الدجالين ومدعي السحر بها.

كما شارك في تنظيف شوارع المقابر 10 مقطورات، وذلك لرفع المخلفات من الشوارع، وتبرع بعض أهالي القرية ببناء مقابر على نفقتهم الخاصه كصدقه لغير القادرين من أهالي القريه،وبلغت جملة هذه الأعمال أكثر من 100 الف جنيه تبرع بها أثرياء القرية.

تنظيف مقابر شباس الملح

تنظيف مقابر شباس الملح

تنظيف مقابر شباس الملح

تنظيف مقابر شباس الملح

تنظيف مقابر شباس الملح