شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الورشة التدريبية «التعاقدات الحكومية» بقصور الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات الورشة التدريبية «قانون 182 للتعاقدات الحكومية» وذلك لتسعة عشر من العاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافي والذي بدأ في 2021/2/1، حيث أكدت رئيس المركزية أنه في ظل التقدم والتطور المالى والإقتصادي الذي تشهده البلاد وإيماناً من المركزية للتدريب بأهمية رفع كفاءة العنصر البشرى وتنميته، نُظمت هذه الورشة بهدف التعرف على القانون وأهدافه والقواعد العامة للإجراءات التمهيدية للتعاقد والقواعد المنظمة والحاكمة لها والحدود والمسئوليات المالية .

كانت اخر محاضرات الورشة التي ألقاها مجدي السيد جاد مدير عام إدارة متابعة التعاقدات الحكومية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية سابقا حول شروط تنفيذ تنفيذ عقود المقاولات للمستخلصات في ضوء الاعتمادات السندية ومعدلات تغير الأسعار وبيان اجراءات شراء العقارات والعلاقات التعاقدية.