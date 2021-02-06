شكرا لقرائتكم خبر عن الحزمة التدريبية الثالثة لفنون التحرير الصحفي بقصور الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات الحزمة التدريبية الثالثة لفريق المواقع الإلكترونية بالهيئة العامة لقصور الثقافة والمنصات الإلكترونية بالمواقع الثقافية المختلفة "فنون التحرير الصحفي"، حيث رحبت رئيس المركزية بالمشاركين مؤكدة عليهم ضرورة الاستفادة من هذه الحزمة التدريبية على مختلف وتنوع تخصصاتها الإعلامية ليكون لديهم آليات سد الفجوة بين الواقع والمأمول ولينهلوا من علم وخبرات السادة المحاضرين لتزداد خبراتهم وتُصقل مهاراتهم ومعارفهم وليتمكنوا من أداء مهامهم وفق منهجية علمية متناسقة مع سياق البيئة التدريبية، وكانت أولى محاضرات الورشة حول "مهارات كتابة الخبر" ليوضح الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم أن التطور الهائل الذي يشهده مجال المعلومات والثورة المعلوماتية قد امتدت إلى كافة القطاعات وعلى رأسها الصحافة في ظل تدفق المعلومات الهائل