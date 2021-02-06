وقال رئيس المدينة، تهدف المبادرة إلى تنظيف وتطوير وتجميل وتشجير قرى الرمادي بحرى بجميع نجوعها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالاهتمام بالنظافة العامة والتشجير والتجميل بجميع القرى والمراكز والنجوع.

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «قريتي نظيفة» بالرمادي بحري في إدفو بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية