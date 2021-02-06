شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «قريتي نظيفة» بالرمادي بحري في إدفو بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعطي العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو اشارة البدء لانطلاق مبادرة «قريتى نظيفة» بقري الرمادي بالتعاون مع المجتمع المدني ولمدة ثلاثة أيام.
وقال رئيس المدينة، تهدف المبادرة إلى تنظيف وتطوير وتجميل وتشجير قرى الرمادي بحرى بجميع نجوعها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالاهتمام بالنظافة العامة والتشجير والتجميل بجميع القرى والمراكز والنجوع.
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