شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكهرباء إلي مدينة الحسنة بعد انقطاع عدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد التيار الكهربي إلى مدينة الحسنة، بعد انقطاع لعدة ساعات متتالية بسبب الظروف الجوية والأمطار التي شهدتها مختلف مدن محافظة شمال سيناء.

وأكد أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن التيار الكهربي عاد إلى مدينة الحسنة، عقب استقرار الأحوال الجوية وتوقف الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة.

أضاف عفش، أنه خلال فترة أنقطاع التيار الكهربي، تم تخصيص خدمة «واتس أب» لتواصل المواطنين مع غرفة العمليات بالمجلس لمعرفة المعلومات الدقيقة الخاصة بسقوط الأمطار والسيول الناتجة عنها لأخذ الحذر منها .

الجدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء تعرضت لسقوط أمطار رعدية ورياح باردة، كما تعرضت مناطق وسط سيناء لسيول متوسطه نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة وتجمع مياه الأمطار من روافد الوديان وتحركها عبر مجارى السيول بعدة مناطق في مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء .