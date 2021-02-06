شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو: كان نفسي أتجوز جزار أو فرارجى علشان ألبس عبايه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدثت الفنانة دينا ويزو عن ارتباطها بزوجها شريف وقالت إننا كنا زملاء أثناء الدراسة ولم تكن بيننا مشاعر، وبعدها تقابلنا بالصدفة وكان بيضحكنى جدا وبدأ إعجاب متبادل بينا .

وقالت ويزو مازحة مع اوس اوس خلال حلولها ضيفين مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على الحياة، كنت عايزه أتجوز فرارجى وجزار عشان عايز البس عبايه ودهب يملا ذراعى ـ والعلاقة الزوجية في خيالى هي مثل علاقة روقه ونور الشريف في فيلم العار.

وتابعت أنا لا أقوم بالنكد في البيت مؤكدة أن زوجها غيور جدا وكنت بقله يا معلم خد الدنيا ببساطة واقوم اعمل له صينية كيكة .

وعلى جانب اخر اشار اوس اوس اننى صريح وعندما اعجبت بمراتى قالت لها بحبك وهي كانت بتشتغل في بنك وكنت اروح البنك كل يوم اضع الف جنيه وتان يوم اسحبهم عشان اشوفها، ولما قلتلها بحبك وعايز اتجوزك قالتلى انتا مجنون قلتلها انا معتوه

وأشار اوس إلى أن النكد في الزواج مش بيفرق في مصر وغيرها من بلاد العالم، وان يوم زواجى اسعد يوم في حياتى .

واضاف انا صاحب الكلمة في البيت واكتر ممثل بينى وبينه تفاهم هو على ربيع .

وقالت الفنانة وويزو التفاهم السر في نجاح زواجي ونقطة ضعفي في الأكل المحشى. واحضر الليثى محشي بالفعل في الاستديو، خلال حلول ويزو واوس اوس ضيفين وقامت ويزو اكل المحشى