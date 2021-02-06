شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المسافات الأمنة لحرم خطوط الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المسافات الأمنة لحرم خطوط الكهرباء الواردة بقانون الكهرباء ويحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة وهى كالاتي:

1- 25 متر في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.

2- 13 متر في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.

3- 5 متر للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.

4- 5 متر في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.

5- 2 متر في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.

ووقال الجهاز أنه في حالة عدم التزام المالك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة، تقوم الجهة الإدارية بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقتهم.