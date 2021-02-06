شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مديريات التضامن الاجتماعى فى تلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021، وحتى يوم 14 فبراير الجارى على مستوى كافة محافظات الجمهورية، يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا، نظرا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التي تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح .

”الخليج 365” ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2021 فى نقاط محددة:

1ـ إقرار قانونى من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بوزارة التضامن حاليًا أو سابقًا حتى الدرجة الرابعة

2ـ بحث اجتماعى قصصى يظهر ظروف الحالة تفصيلاً

3- قيد عائلى للأسرة وذلك للتأكد من صحة عدد الأبناء

4- جميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة بالاستمارة

5- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى للمرشحة وجه وظهر فى صفحة واحدة

6- صورة من مؤهل الأم أو صورة من شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة

7- صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة

8- صورة شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومى لهم

9- صورة من قسيمة الزواج أو صورة شهادة الوفاة للأرملة

10- صورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقة

11- صورة من شهادة التأهيل للأم من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوى الاحتياجات الخاصة.