شكرا لقرائتكم خبر عن "يجب تجنبها".. 10 أسباب تؤدى لاشتعال النيران فى المخازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد اندلع العقار فى مخزن ومصنع أحذية فى عقار فيصل وما نجم عنه من خسائر ضخمة حيث طالت النيران العقار بأكمله وليس فقط المخظن، ينشر ”الخليج 365” الأسباب والعوامل التى تساعد فى نشوب الحرائق بالمخازن حتى يمكن تجنبها.

وتشمل قائمة هذه الأسباب ما يلى :

- التخزين السيئ لكراكيب أو مواد سريعة الاشتعال

- كثرة التشوينات التى تتفاعل مع حرارة الجو والماس الكهربى وتعد من الأسباب الرئيسية لحدوث حرائق بالمخازن. - وجود مخازن تجارية أو مصانع أسفل العقارات - إلقاء المهملات والمخلفات وحرقها بالقرب من المخازن.

- إلقاء مواد التدخين مثل بقايا السجائر وأعواد الثقاب بالقرب من المخازن.

- تواجد أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مبانى التخزين

- عدم مراعاة إغلاق أبواب ونوافذ المخازن دائمًا بشكل محكم.

- الخلل فى التجهيزات والتركيبات الكهربائية ما ينجم عنها شرارة كهربائية.

- وجود أجهزة ميكانيكية تعمل بمحركات داخل المخازن وترتفع درجة حرارتها كثيرًا.

- استخدام الأفران داخل المخازن واللحام أو القطع.