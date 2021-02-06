شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ مقابلات المرشحين للعمل بلجان امتحانات الثانوية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.
والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.
جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).
وتعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بأسئلة تقيس نواتج التعلم، فيما كلفت وزارة التربية والتعليم خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص بالاشراف على الإدارة العامة للامتحانات بدلا من ياسر حسين بدوى لوجود مانع قانونى يمنعه من العمل بامتحانات الثانوية العامة.