شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ مقابلات المرشحين للعمل بلجان امتحانات الثانوية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء مقابلات الأعضاء المرشحين للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة من رؤساء ومراقبين أوائل الأسبوع الجارى، حيث تقوم المديريات بعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين فى مقار المديريات والإدارات مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: أضغط هنا

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية: أضغط هنا

والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).

وتعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بأسئلة تقيس نواتج التعلم، فيما كلفت وزارة التربية والتعليم خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص بالاشراف على الإدارة العامة للامتحانات بدلا من ياسر حسين بدوى لوجود مانع قانونى يمنعه من العمل بامتحانات الثانوية العامة.