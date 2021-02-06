"كورونا" في 24 ساعة| 48 وفاة في مصر.. وبكين تمنح مصر 300 ألف جرعة لقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 540 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 48 حالة جديدة.

وأعلن لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن بلاده قررت منح 300 ألف جرعة (تكفي لـ150 ألف شخص) من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا .

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

إصابة ٢٦ شخصًا و٥ حالات وفاة بكورونا في الوادي الجديد

تعافي المتحدث الإعلامي لمحافظة الشرقية من فيروس كورونا

تعافي طفلة مصابة باشتباه كورونا بمستشفى أطفال بنها

"الخليج 365" يفوز بالجائزة الأولى للمركز الدولي للصحفيين بفئة الصحافة العلمية

إنقاذ مصابة بكورونا من جلطة بشرايين الحوض في الإسكندرية- صور

القليوبية تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزير الصحة الأسبق: منحنى إصابات كورونا بدأ في الانخفاض

سفير الصين بالقاهرة: بكين تمنح مصر 300 ألف جرعة من لقاح كورونا

أمريكا: أكثر من 4900 حالة وفاة في يوم واحد بسبب كورونا

وزير الصحة الإماراتي: تخطينا حاجز أربعة ملايين جرعة من لقاح كورونا

دراسة جديدة محبطة: بعض المتعافين من كورونا يصابون بمرض السكري

دراسة: المتعافون من كورونا أكثر عرضة للآثار الجانبية للقاحات

تحذير.. مضاعفات كورونا طويلة المدى تضرب الأطفال أيضا

حقائق مبشرة حول انتقال عدوى كورونا من شخص حصل على اللقاح

المملكة المتحدة: أكثر من ألف حالة وفاة و19 ألف إصابة بفيروس "كورونا"

بوريل يرغب في استخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي في الاتحاد الأوروبي

البنتاجون ينشر ألف جندي للمساعدة في جهود التطعيم ضد كورونا

هذه الفئة العمرية مسؤولة عن انتشار حالات الإصابة بكورونا

الكشف عن سبب تفشي فيروس كورونا في الصين.. هل للخفافيش علاقة؟