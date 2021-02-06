شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مميزات وراء اختيار مصر لروسيا لتنفيذ برنامجها النووي..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن مميزات العرض الروسى لتنفيذ البرنامج النووى المصرى لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية والذى تميز عن غيره من عروض الدول الأخرى ب7 مميزات وهى كالاتي:

1- تعتبر روسيا الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض الشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.

2- لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية.

3-انشاء مركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.

4- تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين.

5- إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.

6- عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصرين.

7- توفر الشركة الروسية ما يقرب من 90% من المكون الأجنبى لافتاً إلى أن نسبة التصنيع المحلى ستصل إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.

