شكرا لقرائتكم خبر عن "س وج".. قواعد صرف التذاكر المجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بالقطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن التسهيلات والتخفيضات التى تقدمها هيئة السكة الحديد لمرضى السرطان ومرافقيهم خلال استقلال القطارات فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:

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يتم صرف تذاكر سفر مجانية لمرضي الاورام السرطانية ويحصل مرافق مريض السرطان على تذكرة مجانية متى كان المريض سنه أقل من 10 سنوات ويتطلب ذلك تقرير طبى معتمد من المستشفى الذى يعالج به وصورة بطاقة الرقم القومى التى تحدد محطة القيام.

يتم إصدار كارت ذكى سنوي في بداية كل عام من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بقطاع المسافات الطويلة بالهيئة للتعامل به علي شبابيك التذاكر لصرف المقاعد المخصصة لمرضى السرطان بموجب هذا التصريح أو الكارت من مكاتب حجز وصرف التذاكر، وكل كارت يحصل عليه المريض يكون موضح به بيانات وصورة المريض بالأورام ومحطات القيام والوصول.

يسمح الكارت الذكى لمريض السرطان بحجز رحلة واحدة فقط يومياً فى الاتجاه الواحد بحيث يتم حجز رحلة ذهاب وأخرى عودة فقط.