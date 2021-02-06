شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقوى مناعة طفلك للوقاية من كورونا فى 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظم مركز تربية طفل ما قبل المدرسة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة اون لاين بعنوان " تقوية مناعة الطفل للوقاية من الكورونا" ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية ، و الدكتورة حنان كريمة وكيل كلية التربية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.
وتناولت الندوة طرق تقوية المناعة وزيادة كفاءة الجهاز المناعى من خلال الآتى:
1 - الحفاظ على النظام الغذائي المتوازن
2 -ممارسة الرياضة بانتظام
3 - التعرض إلى أشعة الشمس
4 - عدم تخطي التطعيمات
5 -النظافة الشخصية
6 - النوم الجيد
7 -تجنب المضادات الحيوي
8 إبعاد الأطفال عن التوتر والضغوط النفسية.
9 - تناول الأسماك والعسل واللوز والثوم
10 - الإكثار من الموز والكيوى والطماطم والسبانخ والبروكلى