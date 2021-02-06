كيف تقوى مناعة طفلك للوقاية من كورونا فى 10 نقاط

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز تربية طفل ما قبل المدرسة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة اون لاين بعنوان " تقوية مناعة الطفل للوقاية من الكورونا" ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية ، و الدكتورة حنان كريمة وكيل كلية التربية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012