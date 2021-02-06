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كيف تقوى مناعة طفلك للوقاية من كورونا فى 10 نقاط

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القاهرة - سامية سيد - نظم مركز تربية طفل ما قبل المدرسة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة اون لاين بعنوان " تقوية مناعة الطفل للوقاية من الكورونا" ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية ، و الدكتورة حنان كريمة وكيل كلية التربية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

 

وتناولت الندوة طرق تقوية المناعة وزيادة كفاءة الجهاز المناعى من خلال الآتى:

1 - الحفاظ على النظام الغذائي المتوازن

2 -ممارسة بانتظام

3 - التعرض إلى أشعة الشمس

4 - عدم تخطي التطعيمات

5 -النظافة الشخصية

6 - النوم الجيد

7 -تجنب المضادات الحيوي

8 إبعاد الأطفال عن التوتر والضغوط النفسية.

 9 - تناول الأسماك والعسل واللوز والثوم

10 - الإكثار من الموز والكيوى والطماطم والسبانخ والبروكلى

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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