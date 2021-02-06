شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة عن أثر الذعر على الأزمات المصرفية في 150 عاما (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع «بي اتش واى اس دوت أورج»، اليوم، نتائج ورقة بحثية جديدة، تحلل أزمات البنوك وأسبابها منذ ١٥٠ سنة لتحدد دور الذعر فيها بدقة، وهى تشير إلى أنه إذا كان من الصحيح انه في بعض الأحيان يكون هناك هلع تجاه البنوك يخلق مشاكل ذاتية التفاقم، فإن العديد من الأزمات المصرفية تقع بشكل أكثر هدوءًا، وبدون ذعر العملاء.، مع انها، أي الأزمات، تقود في كل الحالات إلى إضعاف شديد قدرة البنوك على تقديم ائتمان وبالتالي إبطاء نمو الاقتصاد.

وقال اميل فيرنر، الأستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي ساعد في قيادة الدراسة: «لا داعي للذعر لأن الأزمات المصرفية يكون لها عواقب اقتصادية وخيمة».

وأضاف: عندما تحدث حالات الذعر، تميل المشاكل المصرفية إلى أن تكون أكثر خطورة.وجد البحث أنه عندما يكون هناك حالة من الذعر وتستمر البنوك في العمل، فإن انخفاضًا بنسبة 30 في المائة في أسهم القطاع المصرفى يتوقع أن يحدث معه انخفاضً بنسبة نحو 3.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بعد ثلاث سنوات.

ولكن حتى مع ازمات بدون ذعر، فإن انخفاضًا بنسبة 30 بالمائة يحدث في حقوق الملكية المصرفية، ومعه انخفاضً بنسبة 2.7 بالمائة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعد ثلاث سنوات.

وبالتالي، فإن جميع الأزمات المصرفية تقريبًا، وليس فقط تلك التي كانت أقوى ضربات التاريخ للجهاز المصرفى، تخلق ضررًا اقتصاديًا كليًا طويل الأجل، حيث أن البنوك تصبح أقل قدرة على تقديم الائتمان المستخدم لتوسيع الأعمال التجارية.

«نشرت الورقة الأصلية وعنوانها ،»أزمات مصرفية بلا ذعر«، في عدد فبراير ٢٠٢١ من مجلة كوارترلي جورنال أوف إيكونوميكس. والمؤلفون هم ماثيو بارون، أستاذ مساعد في المالية بجامعة كورنيل. فيرنر. ووي شيونج، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة برينستون.لإجراء الدراسة، أنشأ الباحثون مجموعة بيانات جديدة لأسعار أسهم البنوك وتوزيعات الأرباح في 46 دولة من عام 1870 حتى عام 2016.

الطريف أنه رغم التقليل من أثر الذعر، فإن فيرنر يقول: الذعر لا يأتي من فراغ، بل يسبقه هبوط أسهم البنوك ما يدل على وجود مشاكل لديها في الائتمان، إن الذعر غالبًا ما يكون في الحقيقة نتيجة، وليس السبب الأساسي، للمشاكل التي تراكمت بالفعل في النظام المصرفي بسبب القروض المعدومة كمثال.