شكرا لقرائتكم خبر عن رى القليوبية: تبطين 410 كيلو مترات ترع فى المحافظة بتكلفة 1.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الموارد المائية والرى المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف كمرحلة أولى منه تأهيل حوالى 7000 كيلو متر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه فى كافة محافظات الجمهورية بحلول منتصف عام 2022، لما له من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

يقول المهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائيه والرى فى محافظة القليوبية، أنه سيتم تنفيذ 410 كيلو متر طولى فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل و تبطين الترع، بتكلفة مليار و300 مليون جنيه.

ويضيف خليل فى تصريحات خاصة ل الخليج 365 أن هذا المشروع استثمارى لذلك سوف يكون هناك عائد من هذا الاستثمار والذى يتمثل فى توفير المياه التى كانت تتسرب، وإعادة القطاع التصميمى للمجرى المائى وبذلك لن يكون هناك إهدار لأى نقطة مياه، وسرعة وصول المياه للمنتفعين مع عدالة التوزيع، وسيتم توفير نفقات الصيانة لأن التبطين يمنع نمو الحشائش فى الميول ولا حشائش عاكسة فى القاع، والمحافظة على المياه من المخلفات، وتوفير فرص عمالة مع العودة للشكل الجمالى للمجارى المائية.

من جانبه يوضح المهندس بلال عبد القادر مدير عام رى القليوبية، أن هناك قطاعين من قطاعات الوزارة يعملان فى مشروع تبطين الترع بمحافظة القليوبية بمسافة 410 كيلو، وهما قطاع الرى الذى سينفذ 296 كيلو نعمل فى 160 كيلو منهم و 136 كيلو المتبقين سيتم ترسيتهم خلال شهر موضحا أنه يتم طرح مناقصة عامة، وجارى التعاقد بالأمر المباشر مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ نحو 15٪ من المستهدف تنفيذه فى المشروع خلال المرحلة الأولى التى سيتم الإنتهاء من تنفيذها فى 30 يونيه 2022.

ويشير عبد القادر فى تصريحات خاصة ل الخليج 365 أن تم حصر كافة الترع التى تحتاج إلى تأهيل فى محافظة القليوبية وجارى تدبير الاعتمادات المالية لها، فى المرحلة الثانية.

من جانبه يؤكد المهندس محمد محمدين مدير رى شرق القليوبية، أنه يتم تبطين ترعة الجانبية اليمنى للبحر الخليلى بطول 4 كيلو ونصف لخدمة زمام 4000 فدان، ويتم العمل بالتناوب، يتم ضخ المياه فى ترعة، والعمل فى تبطين ترعة أخرى وبعد الإنتهاء منها يتم ضخ المياه فيها والعمل فى الترعة الأخرى للمحافظة على عملية الرى.

ويوضح محمدين فى تصريحات خاصة ل الخليج 365 أن عملية التبطين تتم بالدبش وبعدها يتم وضع الخرسانة، مشيرا إلى أنه يتم العمل بأكبر قدر خلال فترة السدة الشتوية حتى لا يتأثر المزارع مشيرا إلى أنه يوجد فى شبين القناطر نحو 2500 فدان يعمل بالرى الحديث.