شكرا لقرائتكم خبر عن كلية اللاهوت بالكنيسة الأسقفية تبدأ الفصل الدراسى الثانى اليوم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ كلية اللاهوت الأسقفية من الفصل الدراسى الثاني فى الإسكندرية، اليوم السبت، بالحضور وليس عبر الإنترنت، كما تم فى الفصل الدراسي الأول، بحسب ما أكد المطران سامى فوزى، عميد كلية اللاهوت، فى تصريحات سابقة له، ميشيرا إلى أن الحضور للكلية سوف يتم مع التشديد على جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعى وإختيار قاعات كبيرة لتسع الفصول ذات العدد الكبير من الدارسين.

وأضاف، يبدأ الفصل الدراسى الثانى بفرع الكلية بالإسكندرية من السبت 6 شهر فبراير الجاري وفى فرع القاهرة من 11-13 فبراير، يتضمن الفصل الدراسى الثانى مواد مثل اللاهوت النظامى، اللاهوت الكتابى، اللاهوت الرعوى وعلم الكنيسة، مشيرا إلى أن الإدارة قررت فتح مكتبة الكلية في فرعي القاهرة والإسكندرية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتزام الطلبة بارتداء الكمامة طوال التواجد فى المكتبة أثناء استعارة الكتب مع عدم السماح للطلبة بالجلوس أو المذاكرة في المكتبة.

وكانت كلية اللاهوت الأسقفية قد انتهت من الفصل الدراسى الأول، عبر الإنترنت من خلال تطبيق زووم، يوم الأربعاء 27 يناير الماضى، بنظام المحاضرات المسجلة، نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد وذلك للحفاظ على صحة الطلبة أثناء الدراسة.

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة، وهي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، تأسست عام 2005. بلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.