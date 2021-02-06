شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم حزمة إجراءات للمحصول لزيادة الإنتاج محصول الجوافة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر"الخليج 365 "، عدد من التوصيات التي أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لأشجار الجوافة حول طرق الرى والتسميد خلال الفترة الحالية لزيادة الإنتاج ومكافحة افات المحصول.

ومن أهم الممارسات الجيدة في التعامل مع أشجار الجوافة خلال الفترة الحالية..كالاتى

- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.

- التخلص من الحشائش و جمع النواشف و من أوراق متساقطة جافة و نواتج تقليم خارج المزرعة.

-التسميد في الري بالتنقيط

-الرية الأولى : 1.5كجم سلفات نشادر + 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم

2- الرية الثانية: 1 لتر حامض نيتريك + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان

3- الرية الثالثة: 2 كجم بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدانوعن برنامج الرى

يتم تقسيم الرى دفعتين في الأسبوع بمعدل 1 ساعة للرية على أن يكون الري بدون تسميد 30 دقيقة يليها 20 دقيقة ري بتسميد وبعدها 10 دقائق ري غسيل للشبكة من التسميد.

وعن برنامج المكافحة

- مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقي برش المبيد الحشري المناسب.

- مكافحة ذبول أشجار الجوافة بالرش بالكبريت الميكروني بمعدل 2جم/لتر ماء أو الرش بالكوسيد بمعدل 2جم/لتر ماء + توبسين بمعدل 60جم/ 100لتر.

فيما تواصل الادارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، من خلال لجان متخصصة ،اعمال حملتها المكثفة فى احلال وتجديد مزارع الفاكهة بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش ، كما تعتمد الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية الموافقات حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث.