شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب الطريف لتسمية ويزو وأوس أوس بهذا الاسم.. واحد من الناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة دينا ويزو إن سبب تسميتها بهذا الاسم «ويزو» يرجع إلى اسم «لانشون» كنت أضعه في شنطتى في المدرسة .

وحول سببب تسمية أوس أوس قال إن اسمى محمد أسامة وكان الغالبية من زملائي ينادونني أوس أوس نسبة إلى أسامة اسم والدي.

وأضافت ويزو واوس خلال حلولهما ضيفين مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على الحياة ،ان احمد مكى كان يمازحنى ان لعبة وتطبيق على الموبايل باسم ويزو .

وحول لقب ماما عضلات قالت اننى كنت طويلة وقوية وعريضة ولهذا يطلقون عليا هذا الاسم، وكنت بتخانق كثيرا مع الأولاد في المدرسة وكنت بضربهم .

ووجهه اوس اوس مازحا مناشدة إلى وزارة الداخلية بالقبض عليها لان ضربها غبى ومش مفهوم هتضرب بايه وفين واصعب علقة خدتها من ويزو وقعت عليا ونطقت الشهادتين وكان ذلك بمسرح مصر ولقيت كيان وقع عليا وكانت بتهزر معايا .

واضاف اوس اوس كلنا بنعانى من ويزو وكل واحد لازم يضرب في مسرحية منها والناس بتجرى في الكواليس خايفين من ويزو.