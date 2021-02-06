شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع مخزن خردة مخالف ومصادرة المضبوطات في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان احد مخازن الخردة بمنطقة الحكماب بنطاق حي شرق المدينة ومصادرة الموازين المستخدمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك حيث تم تشميع المخزن.
كانت معلومات وردت إلى الوحدة المحلية بمخالفة قرار محافظ أسوان بإغلاق مخازن الخردة حيث قامت لجنة برئاسة علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة لقطاعي شرق والصداقة الجديدة وحي شرق المدينة والعاملين بالحي بالانتقال إلى موقع المخزن وتشميعه ومصادرة محتوياته.
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