تشميع مخزن خردة مخالف ومصادرة المضبوطات في أسوان

كانت معلومات وردت إلى الوحدة المحلية بمخالفة قرار محافظ أسوان بإغلاق مخازن الخردة حيث قامت لجنة برئاسة علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة لقطاعي شرق والصداقة الجديدة وحي شرق المدينة والعاملين بالحي بالانتقال إلى موقع المخزن وتشميعه ومصادرة محتوياته.

محمد يوسف

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