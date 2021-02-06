شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 4 قاعات أفراح وتشميعها بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشوارع والمنشآت بمدينة دسوق، قامت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بفض وتشميع أربع قاعات افراح بمدينة دسوق وهي قاعات الأندلس وماردونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ومخالفتهم القرارات الصادرة بهذا الشأن.

وأكدت رئيس مدينة دسوق على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء، والغلق الكامل لدور المناسبات وقاعات الافراح مع مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وناشدت المهندسة عايدة ماضى المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم وذويهم مؤكدة على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع مشددة على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة.

وقالت لـ«المصري اليوم» إنه تم تكليف جميع نواب رئيس المدينة وكافة الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ورئيس حى جنوب، ومسؤولي الغلق الإدارى بالوحدة.

غلق 4 قاعات افراح وتشميعها بدسوق

غلق 4 قاعات افراح وتشميعها بدسوق

غلق 4 قاعات افراح وتشميعها بدسوق

غلق 4 قاعات افراح وتشميعها بدسوق

غلق 4 قاعات افراح وتشميعها بدسوق

غلق 4 قاعات افراح وتشميعها بدسوق

غلق 4 قاعات افراح وتشميعها بدسوق

غلق 4 قاعات افراح وتشميعها بدسوق

غلق 4 قاعات افراح وتشميعها بدسوق