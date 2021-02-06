شكرا لقرائتكم خبر عن 16 نصيحة مرورية عند القيادة فى الشبورة.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، باتباع مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، حال قيادة السيارات أثناء الشبورة، يأتى ذلك فى ضوء حرص الإدارة العامة للمرور على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات بالطرق السريعة داخل وخارج المدن.

كما تأتى الإرشادات تماشيا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة فى الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الصباح خاصة على الطرق السريعة الزراعية منها والصحراوية.

تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية إضاءة جميع انوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض استخدام أنوار الشبورة إن وجدت استخدام انوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء داخلها السير بسرعة في حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به. استعمال مساحات المطر استخدم الة التنبية علي فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك عدم التوقف في منطقة الشبورة في حالة تعطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة اسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار، وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر لا ينبغي تغيير السرعة فى حالة تقطع مناطق الشبورة مضاعفة مسافة الآمان بينك والسيارة التي أمامك السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء عدم التخطى السيارة التى أمامك اتبع نصائح رجل المرور حتي تصل إلى أسرتك سالما عند وجود أعطال يرجى الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000

وشملت قاشمة الإرشادات المرورية ما يلى:

الارصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم