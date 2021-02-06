شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائى اليوم عن 30 قرية ومنطقة بمحافظة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العديد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، فصل التيار الكهربائى، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحولات، وتطبيق خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط.

وأكدت شركة كهرباء كفر الشيخ فى بيان لها، أن عملية فصل التيار الكهربائى ستبدأ فى تمام التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وذلك بـ30 قرية ومدينة ومنطقة، فى جميع أنحاء محافظة كفر الشيخ.

وأضاف البيان، أن المناطق المتأثرة بالفصل هى، فى مركز كفر الشيخ، قرى المرابعين، كفر المرابعين، نصره، روينه وغرب كفر الشيخ، وفى مركز دسوق، قرى أبو زيادة والشباسية، وكفر الخير ومحلة دياى، وفى مركز سيدى سالم، منطقة السنترال وجزء من قرية دمرو، والشخلوبه، وشوغى وتوابعها وفى بيلا قرية الجرايدة، وفى فوة، قرية عربان وتوابعها وقرية السالمية وتوابعها وابو دراز، وفى مركز مطوبس قرية قمسيون شرق، ومركز برج البرلس، وكذلك مصيف بلطيم، وفى قلين، قرية ميت الديبة، والمنشية الصغرى، وفى مركز الرياض، مدينة الرياض والعباسية، وأبو مصطفى والرصيف، والضبعه، وفى الحامول قرية السحايت وتوابعها.