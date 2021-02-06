شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة عن عزت العلايلي: كان أول من سمع صوتي في بيت بليغ حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت المطربة لطيفة عن مجموعة صور جمعتها مع الفنان القدير عزت العلايلي وقالت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك: من اول يوم جيت فيه مصر كنت اول من سمع صوتي في بيت الاستاذ بليغ حمدي ومن يومها وانت متابعني ومشجعني وبتسندني.

وأضافت كنت بفرح في أي حفلة باخد فيها جايزة الاقيك جنبي ودايما بتقوللي مش قولتلك، سوف افتقدك يا فنان يا عظيم انت فنان محترم انت قيمة فنية وفكرية وادبية وانسانية انا شخصيا سأفتقدها في حياتي وكل الفن العربي سيفتقدك الف رحمة ونور على روحك عزت العلايلي