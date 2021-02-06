شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة التقدم لمنح الدكتوراه المقدمة من الجامعات الصينية ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أنه في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون بين الجامعة والجامعات الصينية الشقيقة (شيان – ووهان- وسط الصين ووهان للتكنولوچيا)، تقرر مد فترة التقدم لعدد من المنح الدراسية التي تم اهدائها لشباب الباحثين للحصول على الماجستير والدكتوراه في تخصصات الهندسة والعلوم والزراعة والطب البيطري والحاسب الآلي والتجارة، إلى يوم الخميس 11 فبراير الجاري وذلك لإتاحة الفرصة لشباب الباحثين للتقدم.

وقال «الجيزاوي»، في تصريحات صحفية الجمعة، إنه يجب على المتقدمين أن يكونوا من المعيدين أو المدرسين المساعدين بأحد الكليات المعنية بجامعة بنها ولا يتجاوز سنه الـ 35عام، بالإضافة إلى تقديم إفادة بإتقان اللغة الإنجليزية وتوقيع تعهد يفيد عدم الترشح لمنح أخرى بمجرد ترشيحه من الكلية وعدم الاعتذار عن المنح بعد شهر مايو 2021، كما يجب أن لا يكون قد وقع عليه أي جزاءات تأديبية خلال فترة خدمته بالجامعة ما لم يكن تم محوه.