شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أول جهاز أشعة مقطعية للشرايين التاجية والأوعية الدموية ببنها الجامعى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، بدء تشغيل جهاز الأشعة المقطعية متعدد المقاطع الجديد 128 الخاص بالشرايين التاجية والأوعية الدموية لخدمة القليوبية والمحافظات المجاورة.

يأتي تشغيل الحهاز، تحت إشراف الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور هشام الشيخ رئيس قسم الأشعة.

وقال «الدخاخني»، في بيان صحفي الجمعة، إن هذا الإنجاز يأتي تزامنًا مع خطه الدولة 2030 للقضاء على قوائم الإنتظار الخاصة بعمليات القلب والقسطرة، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز يساعد على اكتشاف وتشخيص العيوب الخلقية بالقلب وأفضل من القسطرة في بعض الحالات.

وأكد أن تشغيل الجهاز يتم تحت إشراف فريق فحوصات القلب بالقسم من الأطباء والفنين، موضحا أن الفحص متاح طول أيام الأسبوع خلال فترات العمل الرسمية.