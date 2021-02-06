شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب البادية تتألق على المسرح المتنقل بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها بالمسرح المتنقل في قرية الوادى بالطور العاصمة، حيث بدأت بفاصل للمواهب الصغيرة في إلقاء الشعر النبطى والغناء والإنشاد الدينى للموهوبين من أبناء القرية، تلاه تقديم مجموعة من العروض الفنية لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء بقيادة الفنان أسامة زين العابدين، والتى تضمنت أغانى «حلوة بلادى الحرة، صوت بلادى» غناء المجموعة إشراف إنتصار إبراهيم، أعقبها فاصل أخر للمواهب المتميزة في الشعر النبطى من أبناء القرية، إلى جانب عقد محاضرة تثقيفية بعنوان «الإنتماء للوطن» ألقاها الشيخ عودة أبوعفنان شيخ قبيلة الحويطات، تناول خلالها أهمية موقع سيناء الجغرافى، ودرو أبناء سيناء في الحفاظ على هوية الوطن عبر التاريخ، مؤكداً على إنتماء أبناء البدو إلى وطنهم مصر الحبيبة .