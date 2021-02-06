شكرا لقرائتكم خبر عن فضل الزكاة بثقافة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان «الزكاة» لفضيلة الشيخ محمد أحمد من الأزهر الشريف الذي تحدث عن فضل الزكاة في خلق حالة من التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع، كما ناقش الكابتن والحكم الرياضي مصطفى كامل بالمكتبة الفرعية بمطرطارس كتاب «الأسس النفسية لبناء الهدف الرياضي» للدكتور أسامة كامل، الذي يتحدث عن أسس بناء الهدف الرياضي للاعب وبنائها بشكل سليم.

ناقشت مكتبة الطفل والشباب بسنورس كتاب «ثورة الأدب» للمؤلف محمد حسين هيكل وناقشها الأديب سيد لطفي قائلا أن الكتاب يتضمن مجموعة من الفصول تهدف إلى إيضاح الثورة العارمة التي حدثت في الأدب حيث يتحدث فيه المؤلف عن الثورات المتصلة التي شهدها مجال الكتابة والأدب القومي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كما ناقشت كريمة عبدالرشيد بمكتبة اللاهون كتاب «من الأقوى» للمؤلف حمدي عمارة وتحدثت حول هذه القصة التي تهدف إلى أنه هناك اختلافات بين الطيور وليس معني ان يوجد اختلاف ان يتعالي أحد على أحد فالكل سواسيه يجب أن يتعاونوا حتى يسود الحب بينهم جميعآ.