شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة الأقصر تناقش التربية الإيجابية للأبناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان «التربية الإيجابية للأبناء» وأوضح د. محمد حنفى مفهوم التربية بشكل عام داخل محيط الأسرة ومفهوم التربية من منظور تربوى نفسى فكرى إجتماعى وصور مختلفة للتربية ومنها «تقليدية، متساهلة، متسلطة، إيجابية» وأسس التربية الإيجابية وإستراتيجياتها وأهميتها، والتربية الإيجابية بين اليونسف العالمى والمصرى، كما أقام قصر ثقافة أرمنت محاضر بعنوان «من أجل عالم متحرر من العنف» وتحدث د. النوبي عبدالراضى عن العنف وأنواعه وكيفية علاجه، كذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان «رفع كفاءة جهاز المناعة لدى الإنسان» وتحدث العادلى حسان وكيل ثقافى بمعهد فتيات القرنة الأزهري عن أن جهاز المناعة بالإنسان كجهاز الشرطة المنوط به حماية الأمن بالمجتمع، وما المقصود بجهاز المناعة وأنواع المناعة وكيف يمكن رفع كفاءة جهاز المناعة وتقويته لدى الإنسان.

أعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «العلاقات الإجتماعية ومقاومة التحديات» وتحدث د. النوبي عبدالراضي عن أنواع العلاقات الإجتماعية وأهميتها وصلة الرحم ودور العلاقات الاجتماعية في مواجهة التحديات، إلى جانب محاضرة بعنوان «السباكة المنزلية الخفيفة» وأوضحت أماني مدنيّ أهمية ترشيد المياه وكيفية إستخدامها بطريقة صحيحة في المنازل وتعليم ربة المنزل فك وتركيب حنفيات المطبخ والإستخدام الأمثل للصرف الصحي لحمامات المنازل، بينما نظم القصر ختام مسرحية «حرامي الكتاب» وذلك بحضور د. هاني عاطف أستاذ الدراسات، د. محمد محمود عزوز رئيس جامعة الأقصر، د. محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، د. إيمان أبوالفضل أستاذة اللغة الإنجليزية بمعهد ايجوث العالي، الشيخ مصعب أبوالفضل عضو المنظمة العالمية للأزهر الشريف، النائب محمد عطاالله إسماعيل عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة المسرحيّة «شريف صلاح الدين، خالد أبوضيف، خالد عطالله.

عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان «أهمية المحافظة على المياة» وأوضح ضياء الدين أحمد محمد منسق عام من بيت العائلة المصرية بالأقصر أن القرآن الكريم حث على نعمة الماء وجلعنا من الماء كل شيء حي، ونهي الدين الإسلامي الحنيف عن الإسراف في المياة، وتشرع الدول القوانين للحفاظ على المياة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة للتوعية للحفاظ على ترشيد إستهلاكها، ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم الإسراف في المياة لأنها نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، بينما أعد قصر ثقافة الطفل دورى ثقافى في المعلومات العامة أدارته فاطمة ماهر، فيما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة أعمال يدوية لعمل قرص الشمس بإستخدام الألواح مختلفة الألوان تنفيذ حجاجية خيري.