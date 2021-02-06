شكرا لقرائتكم خبر عن المزمار البلدي والآلات الشعبية بالمسرح المتنقل بالأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات العروض الفنية للمسرح المتنقل بحي الأسمرات لليوم الرابع على التوالي، بحضور رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي ومدير عام فرع ثقافة القاهرة، حيث قدمت فرقة الآلات الشعبية والمزمار البلدي بشبين القناطر عرضا موسيقا.

إلى جانب فقرات للغناء الجماعي والفردي، تضمن الإنشاد الديني «غالى نبينا»، وغناء جماعي بلدى يا مصر يا جميلة، وغناء فردي يا بلدي يا مصر والسيرة الهلالية، وفى الختام أغنية هنسيبكم في رعاية الله، عبرت الفرقة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفاعلية مع توجيه شكر للسادة الحضور، بالإضافة إلى فقرات إبداعية لمواهب قصر تحيا مصر بالأسمرات، مع فقرات استعراضية عن حب مصر وفقرة غناء.