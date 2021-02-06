شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى ثقافي أدبي بقصر ثقافة ديروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدم نادى أدب قصر ثقافة ديروط الملتقى الأدبي لنادي أدب القصر وذلك ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب برئاسة الشاعر احمد نادى بهلول، تضمن أمسية شعرية وقدم الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، وعلى رأسهم الشعراء على صديق، محمد على الأسيوطي، ناجح جاد والمنشد معتصم ياسين، واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة .

شهد قصر ثقافة أسيوط ملتقى ثقافي أدبي لنخبة من الأدباء ضمن فعاليات اللقاء الأسبوعي لنادي القصة بأسيوط برئاسة الأديب رأفت عزمي وبمشاركة متميزة لأدباء أسيوط وعلى رأسهم الأديب أشرف عكاشة، والأديب أيمن رجب طاهر، والقاص عاطف العزازي حيث تم تقديم ورشة لغوية في الأدب القصصي، إلى جانب مناقشة أعمال الأعضاء وإلقاء الضوء على بعض النماذج المقدمة منهم.