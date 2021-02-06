شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير المسرح الشعري بثقافة القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان «تأثير المسرح الشعري على الحركة الشعرية في مصر» أدارها الصحفي مجدي صالح نائب تحرير جريدة الأسبوع، حيث أوضح خلالها د. محمد إسماعيل أن المسرح الشعري من مولودات العصر الحديث، دخل إلينا بعد حملة نابليون على مصر وذلك لأن فن التمثيل لم يترعرع عند العرب إلا في وقت متأخر.

وأضاف أن شوقي أول من كتب مجموعة مسرحيات شعرية بدأها بـ «على بك الكبير»، وأشار إلى ظهور أصوات مسرحية مصرية كثيرة لشعراء كبار منهم، صلاح عبدالصبور والشرقاوي ونجيب سرور وأحمد سويلم ومحمد إبراهيم أبوسنة وفاروق جويدة ومهدي بندق وأحمد الحوتي ود. محمود نسيم ومحمد فريد أبوسعدة وأنس داود ونبيل خلف، واختتم إسماعيل الحديث أن المسرحية الشعرية لا تزال قادرة على خدمة مجتمعنا لتجعله يتصدر للأزمات ويساعد الجمهور بالاستمتاع بالنص الشعري بما فيه من إبداعات، وذلك بمقر بمكتبة طحانوب.