شكرا لقرائتكم خبر عن «الوادي الجديد» تسجل 26 إصابة بكورونا و5 حالات وفاة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم برئاسة نائبه، في بيان رسمي، لها اليوم، الجمعة، عن رصد 26 حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنقضي ليصل العدد الإجمالي للمصابين 217 حالة إيجابية، تعافى منهم 134 حالة، كما أعلنت اللجنة وفاة 5 حالات بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير 17 حالة وفاة.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، عن بدء تطعيم الأطقم الطبية بأقسام العزل بمستشفيات المحافظة بلقاح فيروس كورونا، وفقاً لمنظومة التطعيم التي أقرتها وزارة الصحة.

وحذرت المحافظة من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية، كما شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات، التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.

وناشد محافظ الوادي الجديد المواطنين بتحمل المسؤولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض، مشددا على استكمال إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية، وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز.