شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عزت العلايلي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود عزت العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، والذى وافته المنية ظهر اليوم، الجمعة، قائلا: «أعزي كل محبي الفنان الكبير»، موضحاً أن أيامه الأخيرة مثل أيامه العادية ولم يكن هناك شيء خاص.

وتابع العلايلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن «الفنان الراحل كان يحمل الكثير من الامتنان في الفترة الأخيرة بعد تكريمه في مهرجان الإسكندرية».

وتابع محمود العلايلي أن «الفنان كان سعيداً في الفترة الأخيرة بسبب المقابلات الأخيرة من خلال شاشات التليفزيون، وكان يعبر عن نفسه بشكل جيد»، متابعا: «الفنان الراحل استطاع الحديث عن تاريخه وحياته الشخصية بشكل به أريحية كبيرة».

وأردف محمود العلايلي أن «بعض الأحاديث الصحفية لاقت راحة نفسية بالنسبة للفنان الراحل، وأشعرته بأنه يستطيع التعبير عن نفسه بالنسبة لمشواره الفني طوال تاريخه».

وعن وجود وصية للفنان الراحل، رد «العلايلي»: «إحنا أسرة عادية ومش مسألة وصية ولكن ما يحدث أنه على مدى العمر التعليم في حد ذاته وصية، وهو ما تعلمناه من الفنان الراحل».