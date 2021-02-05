شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري عن تفقد السيسي لمشروعات تطوير الطرق: «قائد لا يعرف الراحة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد لا يعرف الطريق إلى الراحة، كعادته كل يوم جمعة يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة.

وتابع «بكري»، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، الجمعة، أن «الرئيس تفقد، اليوم، الطرق التي تربط محاور وطرق مدينة نصر الجديدة، بطريق السويس، والطريق الدائري».

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن «الرئيس السيسي تفقد مشروع مركز النقل المتكامل، الذي تم إنشاؤه على مساحة 300 فدان، ويقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى، والمقابل لمطار القاهرة الدولي».